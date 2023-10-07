وزير الري يتفقد أعمال حماية شرم الشيخ من السيول

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول.

وصرح الدكتور سويلم، بأن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.5 مليار جنيه، حيث يسهم هذا المشروع الضخم في تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية على مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية.

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ هذا المشروع العملاق، والذي يوضح اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، مشيرا إلى التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود بطاقة تخزينية إجمالية 6.60 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 10 حواجز توجيه، و13 بربخًا خرسانيًا عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية، و13 قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار بإجمالي أطوال تناهز الـ 60 كم.

كما تفقد الدكتور سويلم بحيرة 2 وبحيرة 3 (بأبعاد 800 متر - 700 متر وعمق 6 أمتار وبسعة تخزينية 900 ألف متر مكعب).

كما تفقد أيضا قناة رقم 10 والتي يصل طولها إلى 19 كم وبعرض 15 مترا وارتفاع 3 أمتار، إلى جانب سد رقم 7 (بطول 800 متر وعرض 42 مترا وارتفاع 10 أمتار وبسعة تخزينية 6.20 مليون متر مكعب).