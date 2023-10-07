15 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على منحة أمريكية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

وتُقدم المنحة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

كان مجلس النواب في جلسته العامة 11 يوليو 2023، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.