بحضور أبطال حرب أكتوبر والفنانين.. إشادات بتنوع فقرات الندوة التثقيفية الـ38 للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

تعددت الآراء حول تأثير الندوة التثقيفية الـ38، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بكل فقراتها الثرية وبمشاركة نخبة من نجوم التمثيل والفن ممن لهم شعبية كبيرة بين أطياف المجتمع المصري؛ مما كان له عظيم الأثر حول سرد تفاصيل ذكرى انتصار أكتوبر العظيم، بأسلوب جديد يتماشى مع وسائل الجذب العصرية الحديثة.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أصداء الندوة التثقيفية الـ38، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حاضرةً في وجدان الشارع المصري بكل فئاته، لما قدمته من فقرات مختلفة ومتنوعة.

وقوبلت كل فقرة بالندوة، تأكيدًا على ما سبق، بعاصفة من التصفيق الحار من الحضور؛ خصوصًا فقرة تكريم رئيس الجمهورية لقادة حرب أكتوبر، تقديرًا لتضحياتهم التي لولاها لما كانت مصر تعيش الحاضر وتحلم بالمستقبل المشرف.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد يوم الأربعاء الماضي 4- 10- 2023، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا "اليوبيل الذهبي" لانتصار حرب أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وبدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف سلام الشهيد؛ إذ شارك الرئيس السيسي عقب قراءة آيات من القرآن الكريم في تحية سلام الشهيد وعزف السلام الوطني الجمهوري.