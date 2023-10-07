ضبط 3 محاولات تهريب أدوية غالية الثمن وشيش إلكترونية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 3 محاولات تهريب أدوية غالية الثمن ومستلزمات شيش إلكترونية وسماعات بلوتوث مع 3 ركاب مصريين فور وصولهم من السعودية والإمارات، حاولوا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة فلاي ناس القادمة من جدة، تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١٥٠ عبوة دوائية غالية الثمن، بواسطة كل من إبراهيم مصطفى ومحمد حسن ومحمود عريضة، مأموري الجمرك، تحت إشراف نميري مدير الحركة .

وأضافت الجمارك أن المحاولة الثانية جاءت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة فلاي ناس القادمة من الرياض، وتم ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن، بواسطة كل من أيمن علي وعبد الرحمن حسن ووليد حجاج مأموري الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة كريم نادي وعبد الرحمن ناصر، تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١٧٩ عبوة دوائية، و١٠٠ عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية وعدد من الساعات الذكية والسماعات و"البلوتوث" داخل أكياس شيبسي مغلفة، بواسطة كل من محمد شاكر مأمور اللجنة الجمركية، وأيمن علي وأحمد سامي مأموري الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة، وهادي أشرف وأحمد حسين، تحت إشراف النوبي شحتو، مدير الحركة .

وأمر عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة، بتحرير محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الثلاثة، وذلك بتوجيهات من الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك .