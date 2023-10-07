إعلان تفاصيل الترشح.. الحملة الانتخابية لـ"السيسي" تعقد مؤتمرها الأول اليوم



كتب- إسلام لطفي:

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وبيّنت الحملة، أن الدعوة موجهة لجميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع، حرصًا على حق الرأي والاطلاع على جميع المعلومات والتفاصيل في الاستحقاق الرئاسي المهم.

وفُتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2023-2024 أمس الأول رسميًّا لمدة 10 أيام، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.