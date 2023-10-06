"وطن واحد".. أغنية جديدة لرصد المشروعات القومية
كتب- محمد سامي:
أطلقت مبادرة وطن واحد، التى يشرف عليها مجلس القبائل والعائلات المصرية، أغنية جديدة، يرصد فيها المشروعات القومية، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة.
وأطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة "وطن واحد" بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، تزامنًا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي ومشاركة أبناء الوطن للمناسبات كافة.
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