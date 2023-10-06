رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي وسفير إيطاليا لتنفيذ برنامج "تمكين"

بالصور- 100 شاب وفتاة في زيارة لمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك في مشروع "تمكين".

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات المهمة معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون في العمل على مشروع تمكين.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لافتة إلى وجود 37 مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة كما تطرقت إلى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر.

وإضافت رئيسة المجلس، أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر تُعد نموذج لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس لافتة إلى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر وعبرت عن أملها أن تبدا المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم.

فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور في خطة مشروع "تمكين "مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وأكد السفير ميشيل كواروني على سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم تستهدف الفتيات بمصر في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج "تمكين".