"أفريقية النواب": بيان البرلمان الأوروبي محاولة فاشلة للتدخل في شئوننا الداخلية

كتب - سامح سيد :

انتقد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن ما جاء فيه عن الانتخابات الرئاسية ومطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن المعارضة معتبرًا البيان بمثابة محاولة فاشلة للتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري والقضاء المصري الشامخ.

وأعرب "سليم"، عن أسفه الشديد في استمرار البرلمان الأوروبي في الاعتماد على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ترددها القوى الكارهة لمصر، مؤكدًا أن جميع محاولات البرلمان الأوروبي للتدخل في شئون مصر الداخلية وتشويه صورة مصر خارجيًا باءت بالفشل.

وتساءل قائلاً: كيف يطالب البرلمان الأوروبي فى بيانه بعدم ملاحقة المعارضة والإفراج عن متهم في قضية سب وقذف؟.. وكيف يتدخل إلى هذا الحد السافر والمرفوض من مصر وقضائها وشعبها؟ مؤكداً أن نزاهة القضاء المصري خط أحمر وغير مقبول تمامًا ويجب على الجميع احترام استقلال القضاء المصري.

وأعرب البرلماني عن ثقته التامة في أن محاولات البرلمان الأوروبي لتضليل الرأي العام العالمى والأوروبي ستكون فاشلة مثل جميع محاولاته السابقة لاعتماده المستمر على أكاذيب ومعلومات مضللة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تديرها جهة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للإنتخابات والتي تحظى بثقة تامة ومطلقة من مصر وشعبها.