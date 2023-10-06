اليوم.. الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجداً

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انطلقت اليوم الجمعة 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (كفر شكر).

2- مديرية أوقاف الدقهلية (جمصة).

3- مديرية أوقاف الشرقية (القنايات).

4- مديرية أوقاف السويس (فيصل).

5- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد).

6- مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي).

7- مديرية أوقاف المنيا (بردنوها – مطاي).

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين).

9- مديرية أوقاف شمال سيناء(الماسورة).

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا اليوم، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السبيل - العريش.

مديرية أوقاف الغربية.

2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول.

مديرية أوقاف الجيزة.

3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23.

مديرية أوقاف الإسكندرية.

4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان.

مديرية أوقاف بني سويف.

5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى.

6. السلام - بني حلة - سمسطا.

مديرية أوقاف البحيرة.

7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير.

8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير.

مديرية أوقاف المنيا.

9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش.

10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط.

11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس.

مديرية أوقاف سوهاج.

12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة.

13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام.

مديرية أوقاف الدقهلية.

14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر.

مديرية أوقاف أسوان.

15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان.

16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا.

1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار.

مديرية أوقاف البحيرة.

2. عنبر – بندر حوش عيسى.

مديرية أوقاف الغربية.

3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول.

4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول.

5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول.

6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول.