اليوم.. الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجداً
أ ش أ:
انطلقت اليوم الجمعة 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (كفر شكر).
2- مديرية أوقاف الدقهلية (جمصة).
3- مديرية أوقاف الشرقية (القنايات).
4- مديرية أوقاف السويس (فيصل).
5- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد).
6- مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي).
7- مديرية أوقاف المنيا (بردنوها – مطاي).
8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين).
9- مديرية أوقاف شمال سيناء(الماسورة).
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا اليوم، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. السبيل - العريش.
مديرية أوقاف الغربية.
2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول.
مديرية أوقاف الجيزة.
3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23.
مديرية أوقاف الإسكندرية.
4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان.
مديرية أوقاف بني سويف.
5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى.
6. السلام - بني حلة - سمسطا.
مديرية أوقاف البحيرة.
7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير.
8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير.
مديرية أوقاف المنيا.
9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش.
10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط.
11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس.
مديرية أوقاف سوهاج.
12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة.
13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام.
مديرية أوقاف الدقهلية.
14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر.
مديرية أوقاف أسوان.
15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان.
16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة.
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا.
1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار.
مديرية أوقاف البحيرة.
2. عنبر – بندر حوش عيسى.
مديرية أوقاف الغربية.
3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول.
4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول.
5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول.
6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول.
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