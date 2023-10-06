احتفالًا بذكرى أكتوبر.. وزير الري يكشف المشروعات المنفذة في سيناء

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

وأوضح وزير الري، أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهي تضم ٤ وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم/ وحدة، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر و١٨ محطة رفع لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال سيناء، كما تم تنفيذ مشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ يوم لإستصلاح ٥٠ ألف فدان.

وقال "سويلم"، إنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٥٥٦ منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار إلى أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وأضاف وزير الري، أنه انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد ١٠ خزانات أرضية على روافد وادي الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٨ خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون جنية وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ % ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد ٥ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

وفي محافظة جنوب سيناء.. تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق - شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ عملية إنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥ %.

كما قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا.

كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتالف من ١٥ بحيرة صناعية و٩ سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ ٦٠ كيلو متر.

ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه.