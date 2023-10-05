مقال لم يكتبه خوفا من القارئ.. مجدي الجلاد يكشف سرًّا لأول مرة "فيديو"

كتب- إسلام لطفي:

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" التي تضم مواقع "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت"، سرًّا يرويه لأوَّل مرَّة يتعلق بالمقالات التي كانت تلح عليه لكتابتها خلال الفترة الماضية، إلَّا أنه لم يكتبها لعدَّة اعتبارات، قائلًا: "خُفت الناس تفهمني غلط، ودايمًا ببص للقارئ مش ببص لأي حد تاني".

وأضاف "الجلاد" خلال لقائه في برنامج "في الصالة"، الذي يُقدِّمه الدكتور مهاب مجاهد الطبيب النفسي: عنوان المقال "أزمة رجولة"، لأنَّ موضوع الرجولة يلمس شيء كبير أوي داخلي، والمشاهد والحكايات والقصص اللي عيشتها وشوفتها بحكم شغلي، بتقول إنه ربما يكون فيه أزمة رجولة، وبقولها لأنني من جيل مختلف عن الأجيال الحالية.. وياريت محدش يزعل مني لما أقول إن عندنا أزمة رجولة.

وتابع: بعيدًا عن القراءات والتعريفات، كل واحد فينا حياته عملتله قناعات وعناوين في حياته، ومفهوم الرجولة عندي يُساوي كلمة واحدة "المسئولية"، لأنَّه مفهومي الذي رُبما يتفق أو يختلف البعض معه.. ومفهومي أن ربنا لما خلقنا كلنا كرَّمنا عن باقي المخلوقات بالمسئولية، لأنَّها هي اللي بنرجع فيها للعقل ولا شيء غيره، وربنا كرمنا بمسئولية الاختيار، لأن باقي المخلوقات ليس لديها الاختيار، عشان كده تكريم ربنا للإنسان جعل الملائكة تسجد له.

واستطرد: الاختيار هو المسئولية، فالرجولة هي المسئولية، وهي أننا نكون عارفين كويس جدًّا أن الرجل كلمته لازم تكون فيها مسئولية وأفعاله وتصرفاته لازم يكون فيها مسئولية، عشان كده هو المسئول عن بيته وأولاده وزوجته وهو المسئول عن الصورة الذهنية ليه هو في المجتمع واللي حواليه، ولما نشوف حياة لأي رجل بجد في الدنيا، هنلاقي أنه عايش عشان المسئولية، لأن رجولته تفرض عليه المسئولية.

واستكمل: أنا مؤمن جدًا بالنقاش والحوار، ولكن مؤمن في الآخر أن ابني لما يكبر ويستعرض حياته ويشوف هو واقف في أنهي نقطة، أكيد هيقول في الأول والآخر أن أبي هو المسئول عن هذه النقطة من وأنا صغير، وهذا جزء من المسئولية.

وقال: والشباب في الأيام دي، نسبة المسئولية في الشخصية قليلة، عشان كده بتزيد حالات الطلاق، لأنه مبناش نفسه.