وزير العمل يعلن توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بين مصر وإيطاليا

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية، وأن هناك حرصًا من جانب القيادة السياسية في البلدين على استمرار تطويرها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، وفقًا لبيان الخميس، في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، شهدتها وتحدثت فيها، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور وكلمات لممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة.

وقال "شحاتة"، إن وزارة العمل تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة في عدد من الملفات منها التدريب المهني، وفتح آفاق نحو فرص عمل لشباب مصر طبقًا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي، وأيضا من خلال تعاون من أجل "القضاء على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وبدأ وزير العمل حديثه بتهنئة الحضور بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، موجهًا الشكر والتقدير للسفير الإيطالي بالقاهرة على دعوته للاحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف، والتي اعتبرها الوزير امتدادًا واستمرارًا للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركاء التنمية، والتعاون التاريخي والعلاقات المتجددة والتنسيق المستمر بين مصر وإيطاليا.

وأضاف أن مصر وإيطاليا تمتلكان تاريخا طويلًا من العلاقات المتميزة، وهو ما انعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية، لاسيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك نسعى إليه جميعا،بحسب كلمة الوزير شحاتة.

وتابع: "كما تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام، وخاصة منظمة العمل الدولية التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات العمل والحوار الاجتماعي".

وأوضح أن لقاء اليوم داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم أواصر التعاون بين البلدين، ومنذ أيامِ قليلة كانت زيارة معهد السالزيان دون بوسكو الايطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية، لمواصلة التعاون في واحد من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وهو ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري، وتنمية مهاراته طبقاً للمعايير العالمية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، تنفيذاً لتوصيات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكمل الوزير: "كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من إجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين المٌلحق العمالي المصري بميلانو، مع ستيفانيا كونجيا، مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق، وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي، وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة".

واستطرد: اليوم، نحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الاتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل الدولية، بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018- 2025"، حيث يُعتبر إتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال مشروع" الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن "المُنفذ مع منظمة العمل الدولية، ونتطلع إلى استكمال "منظومة حوسبة التفتيش"، ودعم جهود "وحدة مكافحة عمل الأطفال"، وكذلك التعاون في إيجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، التي تتنامى بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع، ووفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة."

واختتم الوزير كلمته بالقول ختاما إنني أُثمن جميع الجهود التي يقوم بها الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع، وأتطلع إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا الحبيب مصر كما أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الحكومة الإيطالية فيما يخدم قضايا العمل والعمال في البلدين".

وبدأ الحفل بترحيب سفير إيطاليا في مصر، بالحضور وتوقيع 6 اتفاقيات من جانب "السفير"، وهيئات الأمم المتحدة، وهي اتفاقيات:

- مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 " مع منظمة العمل الدولية.

- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج" مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .

- نحو فرص متساوية لخدمات التعليم والصحة في مصر للمرأة والأطفال والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في الأوضاع الهشة مع منظمة الهجرة الدولية.

- تعزيز نظام الرعاية البديلة للأطفال دون رعاية مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال.

- الإسراع بريادة الأعمال في مصر " مع البنك الدولى.

- تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية " مع منظمة الأغذية والزراعة.

وجاء ذلك وسط حضور وكلمات ميكيلى كوارونى، السفير الإيطالي في مصر، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونيفين عثمان، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة.

فيما جاءت كلمات هيئات الأمم المتحدة من نصر الدين حاج الأمين، عن منظمة الأغذية، وجيرمى هوبكنز، عن يونيسيف، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، وكريستين ارب، عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وكون كومبيرعن منظمة العمل الدولية، ومارك اهير، عن البنك الدولي.

وشارك وفد من وزارة العمل يتكون من، منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد معروف، مدير إدارة العلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، وسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل بالوزارة.

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