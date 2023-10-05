الكلية الجوية تستقبل محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق

كتب- محمد سامي:

استقبلت الكلية الجوية، وفدا برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ومشاركتهم الاحتفال بها.

وألقى اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكي، مدير الكلية الجوية، كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا أن حرب أكتوبر 1973 جسدت تلاحم الشعب المصرى بجميع طوائفه مع قواته المسلحة لتحرير أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم.

وأشار "زكي" إلى حرص الكلية الجوية على غرس روح أكتوبر لدى الطلاب والاقتداء بجيلها العظيم.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن فخر واعتزاز الشعب المصري بما حققه جيشنا العظيم من بطولات وتضحيات استعادت للوطن عزته وكرامته.

وأكد محافظ الشرقية أن قوة مصر تكمن في وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة والوقوف يدا واحدة للعبور بها إلى بر الأمان.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائما رجال القوات المسلحة وما يبذلونه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وتم اختتام الفعاليات بتبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية.

اقرأ أيضا:

المرشح الرئاسي المحتمل.. فريد زهران يستكمل الكشف الطبي اليوم

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن نتيجة مسابقة المعلمين

بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق