المرشح الرئاسي المحتمل.. فريد زهران يستكمل الكشف الطبي اليوم



كتب- محمد نصار:

يستكمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل، إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس الساعة 11 صباحا، وذلك بمستشفى معهد ناصر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وأعلن "زهران" اعتزامه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 التي تنطلق 1 ديسمبر 2023، مدعوما من الهيئة العليا لحزبه وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في مقدمتها حزب العدل.

ودشن فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 3 أكتوبر.