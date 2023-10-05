بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمد نصار:
قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق.
وتعرضت محافظة مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لموجة أمطار رعدية غزيرة وصلت إلى حد السيول في مناطق متفرقة.
وغمرت مياه الأمطار الغزيرة مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 وأجزاء من منطقة وادي الرمل، فيما أطلق بعض الأهالي استغاثات للأجهزة التنفيذية بعد تسرب المياه للطوابق الأرضية ببعض المنازل.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أحدث ساعة ذكية بأسعار تبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أحدث هواتف ذكية في 2023 بأسعار تبدأ من 1690 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
فيديو قد يعجبك: