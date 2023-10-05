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BBC

بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

10:22 ص الخميس 05 أكتوبر 2023
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    سيول مطروح
  • عرض 8 صورة
    سيول مطروح
  • عرض 8 صورة
    سيول مطروح
  • عرض 8 صورة
    سيول مطروح
  • عرض 8 صورة
    سحب وغيوم
  • عرض 8 صورة
    سحب وغيوم
  • عرض 8 صورة
    سحب وغيوم
  • عرض 8 صورة
    سحب وغيوم
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كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق.

وتعرضت محافظة مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لموجة أمطار رعدية غزيرة وصلت إلى حد السيول في مناطق متفرقة.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 وأجزاء من منطقة وادي الرمل، فيما أطلق بعض الأهالي استغاثات للأجهزة التنفيذية بعد تسرب المياه للطوابق الأرضية ببعض المنازل.

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سيول مطروح تكاثر السحب الطقس الأرصاد

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