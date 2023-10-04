مصطفى الفقي وحازم الببلاوي.. سياسيون يشاركون في عزاء سعد الدين إبراهيم "صور"
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كتب- مصراوي:
تصوير- هاني رجب:
شارك بعض السياسيين والشخصيات العامة في عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما، خلال الجمعة الماضية.
وكان من بين الحاضرين: حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مصطفى الفقي ووزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق.
وشارك أيضًا: الدكتور مفيد شهاب والدكتور على الدين هلال ونجاد البرعى وأسامة الغزالي حرب والدكتور محمد عبد الاه والدكتورة نادية مكرم عبيد والنائب محمد أنور السادات وإيفينيا سيدريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر.
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