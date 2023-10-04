السيسي للمصريين: لازم تقرؤوا وتسمعوا كويس عن انتصارات أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الضروري معرفة قصص انتصار حرب 6 أكتوبر 1973، من خلال قراءة الكتب والاستماع لكل ما يخص الحرب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": لو عاوزين تعرفوا الحكاية، لازم تقرأوا وتسمعوا كويس لأنها بلدكم.. في الوقت دا كان عندي 13 سنة، وفاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لرأس العش للمدمرة إيلات للحركة الزيتية، وأي بيان اتقال وقتها وثقته وجبت جرائد وكتب بتتكلم عن الوقائع، ومش هبالغ.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.