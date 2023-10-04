50 عامًا على نصر أكتوبر.. السيسي يوجه التحية لأبطال معركة "رأس العش"
كتب- أحمد السعداوي:
وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أبطال معركة "رأس العش" في حرب أكتوبر المجيدة، مطالبًا جميع حاضري الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالوقوف لهم احترامًا وتقديرًا.
وتم توجيه التحية، أثناء الاحتفال، إلى العميد أحمد شوقي، رغم عدم مشاركته بسبب ظروفه الصحية.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ38 على مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيد.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.
وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.
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