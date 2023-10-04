"الحارس".. برنامج تليفزيوني جديد يقدمه زاهي حواس

كتب- محمد شاكر:

وقع الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، صباح اليوم الثلاثاء، عقد إنتاج برنامج تلفزيوني عالمي لصالح شركة "الريفي ميديا" للإعلام والإعلان، والتي يرأس مجلس إدارتها علي ربيع الريفي.

ومن المقرر أن يقدم الدكتور زاهي حواس البرنامج التلفزيوني العالمي الأضخم، بحسب وصف البيان، تحت عنوان "الحارس- محطات في حياة زاهي حواس"، والذي من المتوقع عرضه على عدد من المحطات العالمية وترجمته لعدة لغات، ويضم نخبة من المتخصصين وفريق عمل بحثي عالمي.

جدير بالذكر أن برنامج "الحارس- محطات في حياة زاهي حواس" سيناقش حياة الدكتور زاهي حواس البحثية والكشفية، ويفجر عددا من المفاجآت التي يتشوق الجمهور لمعرفتها من خلال رحلته الطويلة في عالم الآثار، فضلا عن كشف العديد من الخبايا فيما يخص علم الآثار.

كما يتطرق للحديث عن الأنبياء في الحضارة المصرية القديمة.

وصرح الريفي بأن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتاريخ المؤسسة الإنتاج على مدار السنوات الماضية وضمن سلسلة إنتاجية لعدد من البرامج والأعمال المختلفة القادمة في شتى التخصصات.