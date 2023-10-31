هشام قنديل يظهر في عزاء شقيقة عصام شرف (صور)
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تصوير - هاني رجب:
حضر الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق في حكومة الإخوان الإرهابية، مساء الثلاثاء، إلى دار مناسبات عمر مكرم؛ لتأدية واجب العزاء للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته.
وشارك وزراء سابقون وشخصيات عامة، في عزاء السيدة عائشة عبدالعزيز أحمد، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي أقيم بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، الثلاثاء.
حضر العزاء من الشخصيات العامة، على رأسهم: الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس حسن يونس، وزير الطاقة والكهرباء الأسبق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق.
وتوفيت شقيقة الدكتور عصام شرف، السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد مصطفى محمود، ودُفنت بمقابر العائلة.
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