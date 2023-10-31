إعلان

BBC

هشام قنديل يظهر في عزاء شقيقة عصام شرف (صور)

09:15 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
  • عرض 5 صورة
    عزاء شقيقة عصام شرف (1)
  • عرض 5 صورة
    عزاء شقيقة عصام شرف (4)
  • عرض 5 صورة
    عزاء شقيقة عصام شرف (2)
  • عرض 5 صورة
    عزاء شقيقة عصام شرف (5)
  • عرض 5 صورة
    عزاء شقيقة عصام شرف (3)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تصوير - هاني رجب:

حضر الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق في حكومة الإخوان الإرهابية، مساء الثلاثاء، إلى دار مناسبات عمر مكرم؛ لتأدية واجب العزاء للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته.

وشارك وزراء سابقون وشخصيات عامة، في عزاء السيدة عائشة عبدالعزيز أحمد، شقيقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي أقيم بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، الثلاثاء.

حضر العزاء من الشخصيات العامة، على رأسهم: الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس حسن يونس، وزير الطاقة والكهرباء الأسبق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق.

وتوفيت شقيقة الدكتور عصام شرف، السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد مصطفى محمود، ودُفنت بمقابر العائلة.

سوق مصراوى

عزاء شقيقة عصام شرف الدكتور هشام قنديل الإخوان رئيس وزراء مصر الأسبق مسجد عمر مكرم

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market