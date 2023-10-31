زراعة الشيوخ: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" فرصة للتوسع بالتصنيع الزراعي

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذى أقره مجلس النواب الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه يأتى فى وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلى والتوسع فى التصدير.

وقال الجبلى، إن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزى، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات فى مصر، ليتوسعوا فى الإنتاج المحلى، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، فى ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلى وإجراءات التصدير.

ودعا الجبلى، إلى الاستفادة من ذلك القانون الجديد، فى مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع فى الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، فى ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان.

وأشار، إلى أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد حاليا، فى تعظيم الإنتاج المحلى والاعتماد عليه والعمل على تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية فى خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.

وأوضح الجبلى، أن الاستثمار فى التصنيع الزراعى، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد على المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلى مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوبة فى كل الأسواق، وبالتالى فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة فى مصر، لاسيما فى ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.