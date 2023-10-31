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BBC

كريم عبدالعزيز: فخور بزيارة سيناء أرض الفيروز

01:50 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الفنان كريم عبدالعزيز

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كتب- مصراوي:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

وأضاف في لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: «فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين».

وتابع: «أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية».

سوق مصراوى

الفنان كريم عبدالعزيز أرض الفيروز سيناء

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