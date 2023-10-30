أسبوع القاهرة السادس للمياه.. وزير الري ونظيره الأوغندي يبحثان التعاون ومشروعات تحقق التنمية

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، الدكتور سام شيبتوريس، وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا .

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدَين في ما يخص مجال المياه؛ خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.

وأكد سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الأوغندي في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين .

وأشار وزير الري إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذي يعود إلى عقود طويلة، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٠؛ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا؛ وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرًا جوفية في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا؛ لتوفير المياه للمواطنين والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية .

وأكد سويلم أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PAN AFRICAN ؛ والذي قامت مصر بتدشينه، لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية .