وزير الصحة يشهد فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء بالعباسية.

يحضر فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى العديد من مسؤولي وزارة الصحة ومسؤولي منظمة الصحة العالمية، على رأسهم الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء.

ويُحتفَل باليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، تقديراً للدور الذي يؤديه المرضى والأسر ومقدمو الرعاية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.

وعلى هامش الاحتفال، شهد وزير الصحة توقيع بروتوكولات تعاون بين عدد من الهيئات على رأسها، بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.