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BBC

مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف حقيقة وجود أمراض وبائية في مصر

12:16 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة، إن إشاعة انتشار وباء الالتهاب السحائي غير صحيحة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي أمراض وبائية حاليا في مصر.

وأضاف "تاج الدين"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه من الطبيعى انتشار الفيروسات في هذا الوقت، مبينًا أن يوجود فيروسات صدرية ولا يوجد ما يدعو للقلق وهذا أمر طبيعى فى الوقت الحالي.

وتابع : أنه لايوجد أي قلق بشأن فيروس كرونا والأمور في هذا الموضوع تسير بشكل جيد.

سوق مصراوى

عوض تاج الدين الأمراض الوبائية

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