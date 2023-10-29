بعد زيادة الأسعار.. شعبة الدخان تطالب بقلب الهرم التوزيعي لضبط سوق السجائر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن زيادة القيمة المضافة على السجائر لا يوفر فقط 8 مليارات جنيه للموازنة، ولكن سيجلب 88 مليار جنيه، والشعبة نادت من شهر يونيو الماضي بإصدار التعديلات الضريبية للأحكام في العشوائيات التي حدثت في سوق السجائر.

وأضاف "إمبابي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشعبة موافقة على كل التشريعات الضريبية التي اشتركت في وضعها، وحددت نصف جنيه فقط لا غير على كل ضريبة ثابتة على السجائر، علما بأن السجائر لها ضريبة متغيرة وأخرى ثابتة.

ولفت إلى أن الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك، بينما الثابتة كانت في الفئة الدنيا تتمثل في 4 جنيهات وأصبحت 4 جنيهات ونصف، والفئة الوسطى 6 جنيهات ونصف أصبحت 7 جنيهات، والفئة العليا من 7 جنيهات أصبحت 7 جنيهات ونصف.

وأوضح أنه جرى فتح الشرائح، فكانت الشريحة الأولى من جنيه إلى 24 جنيهاً فأصبحت من جنيه إلى 31 جنيهاً، والشريحة الثانية من 24 إلى 35 جنيهاً وأصبحت من 31 إلى 45 جنيهاً، والفئة الثالثة أكثر من 45 جنيهاً، ولكي يحدث ضبط للسوق لا بد من قلب الهرم التوزيعي من الشركات.