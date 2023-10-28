3 أطنان للفدان.. "استصلاح الأراضي": حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة

كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

قال الدكتور محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إنه تم حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق القناة في مساحة 6000 فدان، ومتوسط الإنتاجية بلغ 3 أطنان للفدان، مشيرًا إلى أن أصناف الزيتون المنزرعة في شرق القناة هي أنواع البيكول والكوناكي والكورتينا والبنزلينوا.

وأشار عبد العال إلى أن مراقبة شرق القناة تضم منطقة سهل الطيينة بمحافظة بورسعيد، ومنطقة جنوب القنطرة بالإسماعيلية، وإجمالي مساحتها 125 ألف فدان؛ مزروعة بكل المحاصيل؛ من بينها الزيتون.

وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي أن إجمالي الإنتاج يبغ نحو 18000 طن من زيتون المائدة بشرق القناة؛ يتم تجميعها لأسواق الإسماعيلية.

ونوه عبد العال بأنه توجد مزرعة للعصر على البارد على ترعة الشهيد المغربي بزمام جمعية الشهيد الحاوي في شرق القناة؛ بطاقة إنتاجية 50 طنًّا للساعة.

وتابع رئيس قطاع استصلاح الأراضي بأن إجمالي مساحة الزيتون يبلغ نحو 44 ألف فدان في الأراضي التابعة للقطاع على مستوى الجمهورية.

ويواصل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المناطق التابعة للقطاع، مشيرًا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي؛ مما يحقق لهم عائدًا اقتصاديًّا مربحًا، ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.