بتاخدوا حوافز من دم البلد.. السيسي يطالب شركات قطاع عام بمضاعفة العمل

كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يتعلق بالمجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات.. وغيرها من المجالس، إن العبرة بالإرادة لا بالمجالس، سواء أكانت إرادة الموظف في مكتبه أو المدرس في مدرسته، مؤكدًا أن التعليم الفني يجب أن يتضمن تعليم الطالب العمل بإتقان وبإدراك ووعي، وتجهيز الطالب ليكون ليس فقط ماهرًا وإنما ليكون مسؤولًا في المنشأة الصناعية، وأن يكون جزءًا إيجابيًّا فيها، وألا يكون كل هدفه الحديث عن الراتب فقط.

ولفت الرئيس السيسي أيضًا إلى ضرورة أن يفكر العامل في دوره لإنجاح المنشأة، وهو ما يجب الاهتمام به، لأنها مشكلة في بناء الشخصية في مصر؛ من أجل العبور بمصر نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك شركات قطاع عام في الوقت الحالي لا تحقق أرباحًا وتطالب بحوافز.. واستدرك قائلًا: "لو يعلم العامل أن تلك الحوافز التي يحصل عليها من دم البلد لم يكن ليطالب بها؛ بل كان سيحرص على العمل، ولا بد أن يهتم المسؤولون عن المنظومة بضرورة الاهتمام والعمل بجهد أكبر للعبور بالبلد، وليس فقط بالشكل التقليدي للموظف والوظيفة".

وشدد الرئيس على ضرورة أن يحرص المواطن في أية جهة عمل على مواصلة العمل لتصبح الدولة قوية وقادرة ولها مكانة بين الأمم، وقال: "لكي نتقدم وتصبح لنا مكانة على الأرض يجب أن نواصل العمل بشكل صادق ونحافظ على كل مبلغ مالي ليكون في مكانه الصحيح، فالدولة ستصبح قوية وقادرة بشعبها وليس فقط بحكومة أو رئيس".



شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا إن "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات، وتوفير كل المرافق، وإنشاء ما يلزم لها؛ كي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال استعراض الموقف التنفيذي لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، أن الدولة أنشأت 15 تجمعًا صناعيًّا؛ بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر؛ حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية، ويتم تسليم المنشآت شاملة كل الموافقات اللازمة، لكي يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه.

وتابع رئيس الجمهورية: "إن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر في الربح؛ بل توفير كل المتطلبات لكي يبدأ مشروعه فورًا ويوفر فرص عمل جديدة".

وضرب الرئيس السيسي مثالًا افتراضيًّا بأنه "إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائي الذي يستغرق 5 سنوات مثلًا لتنفيذه؛ فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال وتطلب منه أن يبدأ فورًا في تنفيذ مشروعه وعدم استنفاد الوقت في أمور إدارية أو إنشائية".

وأكد الرئيس استعداده لتذليل كل العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، مضيفًا أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التي سيتم إنشاؤها تحتاج إلى كميات ضخمة من مواد تصنيع ومكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب.