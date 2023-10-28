عواقب كارثية داخل غزة.. تحذير برلماني من تداعيات تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

كتب- سامح سيد:

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إنها تحذر من تداعيات تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، التي أشار فيها إلى أن إسرائيل انتقلت إلى ما سماه بـ"الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر؛ ولا بد من أن ننتصر في الحرب، وستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها، ونحن نصنع الظروف لاستمرار المعركة، وأهدافنا دقيقة ونفذنا ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس؛ وقواتنا على أتم الاستعداد، وستبدأ العملية العسكرية البرية في الوقت المناسب.

وقالت الجزار، في بيان لها اليوم السبت، ردًّا على هذه التصريحات المستفزة التي تنذر بعواقب خطيرة وخيمة وكارثية على قطاع غزة، ستمتد إلى الشرق الأوسط؛ بل العالم كله.. فكل طفل فلسطيني يموت سيقابله طوفان جديد، ولن يعيش الصهيوني بأمان على أرض مغتصبة حتى لو قتلوا كل أهل غزة .

وأضافت النائبة: أنا حزينة من ضعف المجتمع الدولي الذي أصبح عاجزاً أمام المجازر البشرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر الحالي وحتى الآن؛ إذ تخطت أعداد الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين 7 آلاف؛ نصفهم تقريبًا من الأطفال؛ فالصهاينة لم يتركوا مستشفى أو مدرسة أو كنيسة أو مسجدًا أو منزلًا إلا دمروه.

وقالت النائبة: أين ضمير العالم؟ أين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي فشل في اتخاذ أي قرارات ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟.. فمع هذه المجزرة سقط النظام العالمي وسقطت مؤسسات حقوق الإنسان .