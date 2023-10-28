السويدي: القطاع الصناعي يساند الرئيس السيسي والدولة في كل القرارات السياسية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، إنابة عن أعضاء مجالس إدارة الغرف وكل الصناعيين،مساندة قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية السياسية في تلك الفترة الصعبة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الملتقى هذا العام يتضمن عنصر التنمية البشرية وبناء الإنسان، وهو ما يبحث عنه أي مستثمر ينظر إلى مقومات الدولة والتي تتضمن المنشآت والتي تمتلكها مصر بمقومات عالية، والإنسان المصري وهو العامل بكل درجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة وطرقها.