السويدي: القطاع الصناعي يساند الرئيس السيسي والدولة في كل القرارات السياسية
القاهرة- أ ش أ:
أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، إنابة عن أعضاء مجالس إدارة الغرف وكل الصناعيين،مساندة قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية السياسية في تلك الفترة الصعبة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الملتقى هذا العام يتضمن عنصر التنمية البشرية وبناء الإنسان، وهو ما يبحث عنه أي مستثمر ينظر إلى مقومات الدولة والتي تتضمن المنشآت والتي تمتلكها مصر بمقومات عالية، والإنسان المصري وهو العامل بكل درجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة وطرقها.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: