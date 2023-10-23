10 شاحنات.. الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل 212 طن مساعدات لأهالي غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أرسلت الجمعية الشرعية الرئيسية مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الحرب المتواصلة ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وقال مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إن القافلة تأتي بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة والتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وضمن القوافل التي تجهز لها الجمعية، المحملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية.

وأوضح في بيان له، الاثنين، أن القافلة الأولي تضم ١٠ شاحنات بحمولة ٢١٢ طن، بتكلفة 3 ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه، وهي عبارة عن ١٨٠ طن دقيق، و ٣٢ طن - ٢٠٠٠ كرتونة مياه (٤٠ ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربى- حلاوة طحينة وغيرها).

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به الجمعية الشرعية الرئيسية تجاه أهلنا في فلسطين، واتساقًا مع الموقف المصري المهم حكومة وشعبًا، آملين أن يسهم ذلك في التخفيف من وطأة المحنة التي يعانون منذ أكثر من أسبوعين وأثرت على مختلف مناحي الحياة.