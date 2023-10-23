وزير التموين: مراكز الغذاء الخضراء توفر السلع والمنتجات وتقلل حلقات التداول

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول؛ ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية؛ التي أسهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، ويوجد أيضًا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الإثنين؛ لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية؛ لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، وتضم من ضمن عناصرها أسواقًا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وعنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف؛ وأسواقًا للمزارعين، فضلاً عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، والطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات؛ وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة؛ لتدويرها المخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتُسهم في توفير السلع الغذائية.