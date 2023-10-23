المصرية للمطارات تنجح في تجديد شهادات الأيزو لمقرها ولمطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار برج العرب الدولي بسريان كلا من شهادة إدارة الجودة الأيزو 9001/2015، وشهادة نظام الإدارة البيئية الايزو 14001/2015 لمدة عام آخر، بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني.

وبحسب بيان صحفي، حصل مطار برج العرب على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015، ليضيف بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازاً كبيراً ضمن إنجازاتها لعام 2023، وتأتي أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة والاستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب الدولى وتخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطا .

وفي نفس السياق نجح المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات في التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) والأيزو ٢٠١٥-١٤٠٠١ لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS)، وتأتي هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وأشاد الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات جهود العاملين بالمقر الرئيسي والمطارات وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسي للشركة ومطار برج العرب على هذا الاعتماد، مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

وشدد منصور على الاهتمام بالمتطلبات البيئية لتسير الشركة ومطاراتها التابعة على خطى الدولة في أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.