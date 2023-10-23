وزير الكهرباء لـ"مصراوي": 10 محطات محولات جاهزة للافتتاح لخدمة المشروعات القومية الاستراتيجية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 10 محطات محولات جاهزة للافتتاح والعمل لتلبية متطلبات المشروعات التنموية؛ خصوصًا الزراعية، في جنوب الوادي بتوشكى والعوينات.

وأشار شاكر إلى أنه تم الانتهاء من توسعة محطة محولات توشكى 2 جهد 500 كيلوفولت، وزيادة قدرات محطة توشكى 3؛ حيث تم تنفيذ خطوط الربط المطلوبة لهذه المشروعات لتكون الكهرباء سابقة في دعم خطط الدولة للتوسعات العمرانية والزراعية والصناعية.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن أبرز محطات المحولات الجاهزة للافتتاح محطات بني سويف العملاقة؛ تتراوح في الجهد بين ٥٠٠ و٢٢٠ ك.ف.أ، بالإضافة إلى محطات شرق أسيوط وشرق سوهاج، وكذلك محطات توشكى 3 وتوشكى 4 جهد 220/ 66؛ لتلبية احتياجات المشروعات التنموية واستصلاح الأراضي بالمنطقة ومحطات إسنا وفارس وطامية ورؤوف، بطاقة 220/ 66 ميجافولت؛ ضمن سلسلة من المحطات العملاقة على الجهد الفائق والعالي تتم إقامتها بجنوب الوادي تزامنًا مع تنفيذ الشبكة الجديدة شرق النيل.

ونوه شاكر بأن القطاع من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقوم حاليًّا بتنفيذ سلسلة من المحطات والخطوط؛ لدعم شبكة كهرباء محافظات جنوب الوادي، حيث بدأ العمل في محطة محولات دشلوط بأسيوط جهد 220 كيلوفولت، ومدة تنفيذ 12 شهرًا، ومحطة وسط المدينة بالمنيا، وإحلال وتجديد المحطات جهد 132 و33، واستبدال محطات وخطوط أخرى بها جهد 220 و66 كيلوفولت، ضمن برنامج القطاع لاستبدال الخطوط والمحطات القديمة التي تم إقامتها مع إنشاء محطة السد العالي، وما زالت تعمل بكفاءة عالية، إلا أن حجم الإقبال على الكهرباء ومشروعات التنمية تطلب وجود برنامج لاستبدال هذه المهمات بمهمات أخرى حديثة تتناسب واحتياجات المواطنين وبرامج التنمية.