50 عامًا على انتصار أكتوبر.. ندوة بالجمعية التاريخية



كتب- محمد شاكر

تعقد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ندوة بعنوان "خمسون عاما على انتصار أكتوبر 1973"، وذلك بمقر الجمعية يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023.

تبدأ وقائع الندوة بكلمة الدكتور نبيل الطوخي مقرر الندوة، وكلمة للدكتور خلف عبد العظيم الميري الأمين العام للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، تعقبها كلمة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

ويحاضر في الندوة التي تنقسم لجلستين، نخبة من المؤرخين والدبلوماسيين والمفكرين، حيث يتحدث وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم عن قرار الحرب، فيما يتحدث اللواء الدكتور محمد الغباري عن الفكر الإستراتيجي للإعداد لحرب أكتوبر 1973، أما اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة في حربي الاستنزاف وأكتوبر فيدلي بشهادته كأحد القادة والمحاربين القدامى الذين شاركوا في تحقيق النصر، ويلقي السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق كلمة حول دور الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.

وتختتم الجلسة بشهادة عن الحرب يدلي بها اللواء محمد عبد القادر أحد أبطال المدفعية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ الذين ساهموا في إحراز النصر، فيما يرأس الجلسة الدكتور أحمد زكريا.

وتبدأ الجلسة الثانية بمحاضرة للدكتور عمرو علام أستاذ الأدب العبري المعاصر ووكيل كلية الآداب جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب عن انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية، فيما تتحدث الدكتورة نبوية عبد الحافظ عن دور الولايات المتحدة في حرب أكتوبر، وعن دور العرب في معركة الكرامة يتحدث الدكتور أحمد المتولي، فيما تلقي الدكتورة إيمان عامر محاضرة عن حرب أكتوبر في الوجدان المصري، يعقبها كلمة للدكتور راضي جودة عن دور مدينة السويس خلال الحرب، وتنتهي الندوة بمحاضرة للدكتورة ناصرة عبد المتجلي عن الأغاني الوطنية في حرب أكتوبر، ويرأس الجلسة الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.