مؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين غدًا الإثنين
كتب- إسلام لطفي:
تنظم نقابة الصحفيين في الواحدة من ظهر غدٍ الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.
تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى في إطار التنسيق المستمر بين النقابتين في عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.
ويتحدث النقيب الفلسطينى غدًا عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلي الحقيقة في فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد البلشى على سعي النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين في فلسطين، وجنوب لبنان.
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