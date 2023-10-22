وزير التنمية المحلية: 39 مليار جنيه استثمارات السويس في عهد السيسي

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عرضًا من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بشأن المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد "آمنة" أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على محافظة السويس خلال فترة تولي الرئيس السيسي بلغت حوالي 39.1 مليار جنيه.

وشملت هذه المشروعات، بحسب عرض المحافظ، أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، أن القيادة السياسية أولت محافظة السويس اهتمامًا كبيرًا، وجعلت لها أولوية في المشروعات الخدمية والتنموية، فضلًا عن المشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها على أرض السويس بما يميزها من موقع قرب العاصمة الإدارية وهمزة وصل بين الدلتا وأرض سيناء.

وأضاف "صقر" أن محافظة السويس شهدت في الأعوام الخمسة الماضية، عدة مشروعات تنموية طالت قطاعات مختلفة بالمرافق والطرق، فضلًا عن مشروع تطوير العمران القائم وهو أكبر مشروع شهدته السويس منذ عملية إعمار السويس عقب حرب أكتوبر وعودة المهجرين إلى السويس، واستهدف المشروع الحفاظ على الثروة العقارية في 35 مدينة.

كما تنتظر السويس خلال الفترة القادمة افتتاح أكبر مجمع طبي بقطاع القناة وسيناء، ليخدم أهالي المدينة مع التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال إن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع تطوير العمران القائم والذي يضم 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان السويس، و2400 عمارة سكنية 48000 وحدة سكنية.

وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء، وكان اختيار مدن المرحلة الأولى كونها الأكثر تضررا بفعل الزمن حيث جرى إنشاء بعض تلك المدن خلال مرحلة التعمير التي أعقبت حرب أكتوبر.

وشمل التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلًا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وإنشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32000 وحدة سكنية وبدأت المحافظة في أعمال التطوير في منطقة الإيمان كأول مناطق المرحلة الثانية لتشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى.

كما استهدفت أعمال التطوير أيضا المناطق غير المخططة وعددها 15 منطقة غير مخططة يقطنها 60 ألف نسمة يمثلون 7% من سكان السويس، وكانت البداية من منطقة النواة ليتغير شكل المنطقة بالكامل بما حسن جودة الحياة للمواطنين فضلًا عن إنشاء مساحات خضراء وملاعب، وحازت النصيب الأكبر في مشروعات الإسكان، حيث شهدت إنشاء 13200 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع سكن لكل المصريين قيد الانتهاء، بينما تضم المرحلة الثانية 11800 وحدة سكنية لم تبدأ بعد.

وتابع "صقر" أن المحافظة أدركت في نهاية عام 2018 أن سير عجلة التنمية بالقطاع الحضري بمحافظة السويس لن يتأتى إلا بالبدء بحل القضايا والمشكلات المزمنة والتي تتطلب التدخل الشامل بصورة عاجلة بقطاعات البنية التحتية التي تعتبر أساس العملية التنموية وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والنقل.

وعانت السويس لسنوات عدة من مشكلة تهالك شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق، وضعف شبكة الصرف بسبب تزايد عدد السكان، وشرعت المحافظة في تنفيذ عدة مشروعات للصرف صحي منها محطة رفع الكبانون خط طرد - شبكة انحدار، وخط المياه الناقل من محطة التحلية بالعين السخنة إلى مدينتي السلام 1و2، وصرف صحي قرية كبريت وجنيفة 4 وضمت محطة رفع ومحطة معالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار.كما جرى إحلال وتجديد 5 محطات صرف صحي وهي: محطة الجبلايات - زرب الرئيسية والفرعية، والأربعين والحرفيين والزراير، بجانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بجميع أحياء السويس وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بأحياء السويس.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة السويس خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وهنأ وزير التنمية المحلية، شعب السويس، بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي شهد ملحمة وطنية شاهدة على بطولات أبناءً شعب السويس العظيم، مضيفًا: كل عام وشعب السويس بخير ومصر في أمن وأمان.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بحجم الأداء المشرف الذي قام به الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة السويس لتطوير وتنمية المحافظة في جميع القطاعات وتحسين حياة أهالي السويس.



وأشاد الوزير بمستوى التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء السويس.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي بلغت تكلفتها حوالي 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.