لمنع أزمة كل عام.. طلب برلماني بإلزام مصانع الأسمدة بتوريد النسب المقررة للمزارعين

كتب- نشأت علي:

قال مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة والأزمة التي يعيشها كل مزارع؛ خصوصًا في المحصول الصيفي باعتبار أن الأسمدة من العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، تضمن إيجاد حلول جذرية للأزمة المعتادة التي يعيشها المزارع كل عام.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة، خلال جلسة الشيوخ اليوم الأحد، أن من أهم ما أشارت إليه هذه الدراسة هو التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة الآزوتية وعدم التزام المصانع بتسليم النسب المقررة؛ والتي تقدر بـ55% من إجمالي الإنتاج للمصانع.

وأكد سليم أهمية ما انتهت إليه توصيات الدراسة من ضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في إحكام الرقابة والمتابعة وإلزام المصانع في توريد الحصص المحددة وإيجاد الأسلوب الأمثل والعادل في توزيع الأسمدة؛ لضمان وصولها إلى المزارع في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.