الأتوبيس الترددي على الدائري.. ما هي المحطات غير النمطية وعددها؟

كتب- محمد نصار:

كشف ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، مفهوم المحطات غير النمطية في الأتوبيس الترددي "BRT".

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى بإجمالي 49 محطة تضم المرحلة الأولى منها 36 محطة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، أنه توجد نحو 8 محطات غير نمطية بين محطات الأتوبيس الترددي في المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أن مفهوم المحطة غير النمطية يأتي نظرًا لأن طريقة إنشاء المحطة مختلفة عن المحطات العادية العلوية أو النفقية.

وتابع: على سبيل المثال محطة المستشار عدلي منصور غير نمطية لأنها أعلى كوبري وعلى ارتفاع كبير وبذلك ستكون ماكينات التذاكر والحجز في الأسفل وفي الأعلى على الدائري مسار الأتوبيس الترددي فقط والرصيف، بخلاف المحطات العادية التي تكون فيها ماكينات التذاكر وأماكن الشراء أعلى الدائري وداخل جسد المحطة نفسها.

اقرأ أيضا:

"النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

xcالافتتاح خلال الأيام المقبلة.. السكة الحديد تكشف قيمة تكلفة محطة قطارات الصعيد

السكة الحديد: امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار بعض القطارات من اليوم