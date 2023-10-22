برلماني: كلمة الرئيس بقمة السلام قاطعة وحاسمة واحد

كتب- نشأت علي:

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام التي دعت إليها مصر جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مورابة حيث اشار السيد الرئيس الي أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا، قبل مصالحنا والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، هذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته إنما هي تخاطب ضمير العالم اجمع الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.

وأضاف سالم : مصر دائما تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط التي كان آخرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد محاولات من جانب إسرائيل لمنع دخولها و انتصرت مصر بفرض ارادتها و استطاعت أن تنفذ ما ارادات.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهذا كلام لا يقبل القسمة على اي أراء أخرى أو مهاترات من اي جانب وانها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية و بجيشها العظيم وشعبها الكبير علي الدفاع عن سيادة الأرض المصرية.

واشاد سالم بقول الرئيس السيسي "ان مصر انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة".

وأوضح وكيل خطة النواب انه يجب على المصريين جميعا ان يقوموا بالمساندة والوقوف خلف القيادة السياسية في هذه اللحظات الصعبة التي تحتاج منا ان نكون على قلب رجل واحد وأصحاب كلمة واحدة وان نثق في قدرة السيد الرئيس والدولة المصرية على اتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب.