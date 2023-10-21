المفتي ناعيًا مستشار الرئيس للشؤون المالية: كان حريصًا على خدمة الفقراء والمحتاجين
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- السيد اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.
وأكَّد مفتي الجمهورية، في بيان اليوم السبت، أن اللواء محمد أمين كان حريصًا على مساعدة الفقراء والمحتاجين وخدمتهم، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، وخدمة أهالي القرى الفقيرة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها من المبادرات والمشروعات الرئاسية لخدمة الفقراء والمحتاجين، سائلًا المولى عزَّ وجل َّ أن يجعل ما قدَّمه من أعمال الخير في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته.
وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة اللواء محمد أمين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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