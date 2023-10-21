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وفاة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

03:14 م السبت 21 أكتوبر 2023

اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

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كتب- محمد سامي:

توفي اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، قبل قليل.

ومن المقرر تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 291 لسنة 2019 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية.

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اللواء محمد أمين نصر الشؤون المالية مستشار رئيس الجمهورية

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