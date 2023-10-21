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BBC

"المحامين" تدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.. وتنظم وقفة تضامنية غدا

12:50 م السبت 21 أكتوبر 2023

نقابة المحامين

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كتب- إسلام لطفي:

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس، غدًا الأحد، الساعة الواحدة ظهرًا.

وتأتي الوقفة إدانة للاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما تأتي الوقفة التضامنية، بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي 18 أكتوبر 2023.

ودعا مجلس نقابة المحامين، جموع الشعب المصري، والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.

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نقابة المحامين الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال الصهيوني وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

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