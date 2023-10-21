وزير الري: دور مهم لمحطات الرفع في توفير الاحتياجات المائية ومتابعة صيانتها باستمرار

القاهرة- أ ش أ

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها المهم في الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أعمال التجارب التمهيدية للاستلام النهائي لمحطة "المراشدة الجديدة" بمحافظة قنا.

وقال الدكتور سويلم إن محطة "المراشدة الجديدة" تهدف لتحسين حالة الري بزمام 65 ألف فدان بمحافظة قنا، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1967، وقد تم الاستلام الابتدائي للمحطة في عام 2021، وجار الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائي للمحطة، وتتكون المحطة من خمس وحدات مع إمكانية زيادة وحدة إضافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية، وبتصرف 8 أمتار مكعبة/ثانية/وحدة، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة.

وأضاف أنه يتم توفير التغذية الكهربائية للمحطة من خطين رئيسين جهد 11 "كيلو فولت" من محطة محولات المراشدة، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه 92%، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما يوجد بالمحطة محولين فرعيين لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطة بقدرة 300 "كيلوفولت أمبير" للمحول الواحد.

كما تعمل المحطة باستخدام أفضل أنظمة التحكم والتي تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات، وحساسات الذبذبات للوحدات والتي لا تسمح بتشغيل الوحدات في حالة وجود أي اهتزازات تؤثر على تشغيل الوحدة، مما يحقق الأمان في التشغيل وإطالة عمر المعدات، كما توجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوي والاتوماتيكي تعمل على نظافة مآخذ الوحدات.

ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.