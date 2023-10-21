باللغة العبرية.. بسمة وهبة توجه رسالة للشعب الإسرائيلي -فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي.

وطلبت بسمة وهبة من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع؟، بمن فيهم الأسرى داخل غزة.

وأضافت بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيم، هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير.

وتابعت أن هناك أشخاصًا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"".

وأكدت أن الذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وأنه تم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، موضحة أن الحكومة الإسرائيلية تكذب في كل شيء.