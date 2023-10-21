بث مباشر.. مصر تستضيف قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ بعد قليل فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت.

وتستهدف القمة بحث تطورات الحرب المتصاعدة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في قطاع غزة.

كما تناقش قمة القاهرة للسلام أيضا مستقبل القضية الفلسطينية ومصير عملية السلام، حيث تأكد حضور عدد كبير من القادة والزعماء لهذه القمة.

وتتضمن قمة اليوم العديد من النقاط أبرزها حق الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم أيًا كانت الوجهة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لوقائع قمة القاهرة للسلام من خلال الرابط التالي: