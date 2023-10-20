المتحدثة باسم "شباب العالم": الأولوية لدخول المواد الطبية بعد فتح معبر رفح

كشفت الدكتور سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن عدد الشاحنات التي ستدخل إلى قطاع غزة فور فتح معبر رفح.

وأوضحت "بدر" خلال لقاءها على قناة الحياة الفضائية، أن المتطوعين بدأوا في تجهز شاحنتين سيتم الدفع بهما فور إعطاء الأشارة بفتح المعبر وستكون وستحتوي على مواد طبية ولها الأولوية للدخول.

وتابعت:"إحنا مش عارفين هيتم فتح معبر رفح أمتي ولكن احنا مستعدين والشاحنات سيتم دفعها فور فتح المعبر".