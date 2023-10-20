إعلان

BBC

ملك البحرين يصل القاهرة للمشاركة في قمة مصر الدولية للسلام

03:50 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

مطار القاهرة الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر أن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

سوق مصراوى

مطار القاهرة الدولي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قمة مصر الدولية للسلام قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| من أمام معبر رفح.. الأمم المتحدة: هناك شروط تعيق إدخال المساعدات إلى غزة