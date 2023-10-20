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BBC

أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. الآلاف يتظاهرون أمام نصب الجندي المجهول دعما لفلسطين

03:37 م الجمعة 20 أكتوبر 2023
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يتظاهرون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول دعما لفلسطين
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: نادر نبيل

احتشد آلاف من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بشارع النصر بمدينة نصر، دعما للشعب الفلسطيني والوقوف احتجاجا على دعوات تهجير الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون أعلاما لدولة فلسطين، ولافتات ودونوا عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، فيما يواصل الآلاف من المواطنين التوافد للمشاركة في الوقفة التضامنية,

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" اليوم الساعة ٢.٣٠ عصرًا.

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أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة الآلاف يتظاهرون نصب الجندي المجهول دعوات تهجير الفلسطينيين دعم للشعب الفلسطيني

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