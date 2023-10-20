جوتيريش يصل مطار العريش ويتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـ ـزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، صباح الجمعة.