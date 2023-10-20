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جوتيريش يصل مطار العريش ويتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

12:06 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

أنطونيو جوتيريش

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كتب - مصراوي:

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـ ـزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، صباح الجمعة.

سوق مصراوى

الأمين العام للأمم المتحدة مطار العريش غزة

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عاجل| جوتيريش يصل مطار العريش ويتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة